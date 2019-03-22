Osman Kılıç Kimdir

MHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç, 1 Ocak 1974’te Balıkesir Balya İlçesinin Çakallar mahallesinde doğdu. Annesinin adı Fevziye, babasının adı İlyas Kılıç'tır. Kılıç, ilk ve ortaokulu Balya'da tamamladıktan sonra Balıkesir Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Antakya M.Y.O işletmecilik okulunda alan Kılıç, 1993 yılında mezun oldu. Ticaretle uğraşan Osman Kılıç, 30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Balya Belediye Başkanı seçildi. Osman Kılıç, Emine Hanım ile evli olup İlyas, Enes ve Elif isimlerinde üç çocuğu vardır. Osman Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Balıkesir, Balya Belediye Başkan Adayı oldu.