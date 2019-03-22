Osman Nuri Civelek Kimdir

Kastamonu’ya bağlı Azdavay’da 20 Mart 1966 tarihinde dünyaya gelen Osman Nuri Civelek, Azdavay İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Civelek bir yıl sonra Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Beldesi Dikmen İlköğretim Okulu’nda ögretmen olarak göreve başladı. Askerliğini Erzincan’da yapan Civelek, Dikmen İlköğretim Okulu’nda yedi yıl çalıştı. Osman Nuri Civelek 1998 yılında Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Pansiyonlu İlkögretim Okulu’na geçti. Görev yerinde başarılı bir kariyere imza atan Civelek, aynı okulda öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı ve iki yıl da müdür baş yardımcılığı yaptı. Osman Nuri Civelek halihazırda Azdavay Belediyesi başkanılığını yürütüyor. Evli ve 3 çocuk babası… İyi derecede İngilizce, orta derece Arapça bilmektedir. Osman Nuri Civelek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı oldu.