Osman Nuri Ekim Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim, 25.04.1980 tarihinde Akçaabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Ekim, 2003 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005-2011 yılları arasında KARÇEV Çevre Yönetim ve Arıtım Şirketi’nin çalışanı ve ortağı olarak; bir çok işletmenin ÇED raporlarının yazılması, atık su arıtmalarının tasarımı, emisyon ve gürültü değerleri ölçümü konusunda görev aldı. Osman Nuri Ekim, Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi bir çok ilde Belediyeler, DSİ ve Karayolları’na ait projeleri tamamladı. 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon üyeliği yapan Ekim, 2018’de Akçaabat Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkan Adayı olması sebebiyle görevinden istifa eden Ekim, evli ve 2 çocuk babasıdır.