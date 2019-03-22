Osman Okumuş Kimdir

1971 Yılında Kahramanmaraş’ın Beyoğlu Beldesinde doğan Osman Okumuş, ilk ve orta öğrenimini Beyoğlu Beldesinde, lise öğrenimini ise Hatay ili Dörtyol ilçesinde tamamladı. Okumuş, 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden, Tarım Makineleri Mühendisi olarak mezun oldu. 1997-2004 yıllarında öğretmenlik mesleğini icra eden Okumuş, 2004 – 2009 ve 2009 – 2014 yılları arasında iki dönem Beyoğlu Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde aday olduğu AK Parti’den, Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı seçilmiş olan Okumuş, halen Türkoğlu Belediye Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir Evli ve dört kız çocuğu babası olan Osman Okumuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı oldu.