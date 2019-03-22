Osman Topaloğlu Kimdir

1 Nisan 1964 Çaykara’ da doğan Osman Topaloğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Çaykara’da tamamladı. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Topaloğlu, 1984 yılında mezun oldu. 1985 – 1987 yılları arasında Erzincan’da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. Topaloğlu, 1987 yılında yerleştiği 19 Mayıs’ta o günümüze kadar eczacılık yaptı. Birçok sivil toplum örgütü ve vakıflarda yöneticilik görevlerinde. 19 Mayıs ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Topaloğlu, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde üst üste 2 dönemde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kendisi evli ve 2 çocuk babasıdır. Osman Topaloğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı oldu.