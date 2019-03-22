Ozan Ercan Kimdir

01.01.1972’de Ankara’da dünyaya gelen Ozan Ercan, babasının asker oluşu nedeni ile üniversite öncesi eğitimini Türkiye’nin değişik yerlerinde tamamladı. İlkokulu Van, Gölcük (Kocaeli), Beşiktaş (İstanbul)’da, Ortaokulu Gökçeada (Çanakkale), Midyat (Mardin) ‘de, Liseyi Doğubayazıt (Ağrı) , Hatay’da okuyan Ozan Ercan, 1988 yılında liseden mezun olduktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 4 yıl lisans, 2 yıl yüksek lisans eğitimi aldı. Ardından aynı üniversitede doktora öğrenciliğini sürdürürken ailevi nedenlerle doktorasını tamamlayamayan Ozan Ercan, Bu dönemde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde 6 yıl araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi olarak üniversiteden ayrılarak 1998-1999 yılları arasında Mercedes Benz Türk A.Ş. Davutpaşa (İstanbul) Otobüs Fabrikası ARGE’de Ürün Geliştirme Mühendisi, 2002-2007 yılları arasında Ford Otosan A.Ş. Gölcük (Kocaeli) Fabrikasında İmalat Mühendisliğinde Pres Proses Mühendisi, 2007-2010 yılları arasında Karsan A.Ş. Bursa Fabrikasında Kalıp , Pres ve Gövde İmalat Mühendisliği Sorumlusu, 2010-2012 yılları arasında Tırsan A.Ş Adapazarı Fabrikası ARGE’sinde Ürün Geliştirme Müdürü olarak çalışan evli ve ikiz kız çocuk babası Ozan Ercan, Petrol İstasyonu işletmecisidir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı olan Ozan Ercan, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir