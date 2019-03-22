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Özcan Durmaz Kimdir

CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan Durmaz

10:12 -
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Özcan Durmaz Kimdir

10 Ekim 1964 tarihinde İzmir'in Bergama İlçesi’nde doğan Özcan Durmaz, ilkokulu köyde, ortaokulu Bergama Lisesi'nde, liseyi Bergama Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümünde, üniversiteyi ise 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema -TV Bölümünde okudu. Eğitiminin ardından bir süre TRT'de çalışan Durmaz, 1990 – 1996 yılları arasında Bergama Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 1996 yılında Bergama Belediyesinden ayrılarak, madencilik üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya başladı. 2010 -2012 yılları arasında CHP Aliağa yönetiminde İlçe Sekreterliği görevini yürüttü. 2013-2015-2017 yıllarında ilçe başkanı seçildi. 2019 Yerel Seçimlerinde belediye başkan aday adayı olmak için bu görevinden istifa etti. Özcan Durmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Aliağa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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