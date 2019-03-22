Özcan Işıklar Kimdir

1960 yılında Silivri'de dünyaya gelen Özcan Işıklar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Kamu ve özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında Silivri CHP Gençlik kollarında siyasete başladı ve 1984'te SODEP Kurucusu oldu, 1986 ‘da Kurultay delegesi seçildi. SHP İlçe Sekreterliği, CHP Yönetim Kurulu Üyeliği,1994-1999 yılları arasında Silivri Belediyesi Meclis Üyeliklerinde bulundu. 1999-2004 yıllarında CHP Yönetimindeki Silivri Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2009 Yerel Seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yılı Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Başkanı seçildi. Özcan Işıklar evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Silivri İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.