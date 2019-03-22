Özcan Özen Kimdir

1964 yılında Sapanca’da dünyaya gelen Özcan Özen, öğrenim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olarak son vedi. 1981-88 yılları arasından Sakarya Belediyesinde memuriyet hayatını geçirdi. Sakarya Amatör Ligleri’nde 15 yıl futbol oynayan Özen, Sapancaspor’da da bir dönem yöneticilik görevini üstlendi. Ardından siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan Özen, sırasıyla Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi belediye meclis üyeliği, 2009-2014 yılları arasında AK Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği, 2014 yılından bu güne kadar ise belediye meclis üyeliği ve büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Özen evli, 5 çocuk babasıdır ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı oldu.