Özdem Mustafa İnce Kimdir

Güzelbahçe’nin Yaka Mahallesi’nde 1965 yılında doğan Özdem Mustafa İnce, ilk ve orta öğrenimini Güzelbahçe'de, liseyi ise Karataş Lisesi'nde tamamladı. 1987'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1992 yılında Narlıbahçe CHP ilçe örgütüne üye oldu. 2009 Yerel Seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen İnce, 2002-2007 yılları arasında İzmir Ziraat Odası'nda ikinci başkan olarak yönetim kurulunda görev yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olan Özdem Mustafa İnce, evli ve iki çocuk babasıdır.