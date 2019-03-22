Özdemir Turgut Kimdir

Özdemir Turgut, 1955 yılında Haymana,Yenice’de dünyaya geldi. Eğitimini aldıktan sonra 1977 yılında iş hayatına girdi. Başta demir-çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ve Ansera alışveriş merkezinin yapımı gibi alanlarda görev aldı. Anavatan Partisi’nden 1999 yılında Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldu. AK Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi 2004 yılında, Mahalli İdare Seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi olarak da 2009 yılında seçildi. Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği ve Ankara Vakfı Üyeliği devam ederken, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini yaptı. Haymana Belediye Başkanlığı’nda 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde seçildi ve halen bu görevi yerine getiriyor. Turgut, evli ve 3 çocuk babası. AK Parti’den 31 Mart 2019 Yerel Seçimleride Ankara, Haymana İlçesi Belediye Başkanı adayı.