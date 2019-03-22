Özel Özen Kimdir

1979’da Ardahan'ın Göle ilçesinin Kuytuca köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Kuytuca ilkokulunda, ortaokulu Bolu 50.yıl İzzet Baysal ortaokulunda, liseyi Bolu Atatürk Lisesi’nde okudu.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

2001 yılında Ardahan Damal Halitpaşa Lisesinde Matematik Öğretmeni olarak göreve başladı.

Askerliğini 2002-2003 yıllarında kısa dönem olarak Şanlıurfa’da yaptı.

Göle Eyüp Sabri Çarmıklı Anadolu Lisesi’nde dört yıl Matematik Öğretmeni olarak görev yapan Özen, 2009 yılında yeni açılan Göle Anadolu Lisesine Müdür olarak atandı.

2015’ten beri Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesinde Okul Müdürü olarak görevini sürdürmekte iken 2019 Yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için okul müdürlüğü görevinden istifa etti.

Evli ve dört çocuk babası olan Özen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Ardahan Göle İlçe Belediye Başkan adayıdır.