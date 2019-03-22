Özge Derdiyok Kimdir

1990 yılında Ardahan Damal’da doğan Özge Derdiyok, ilk ve orta eğitimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun oldu. Derdiyok, 2016 yılında İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Bilirkişilik eğitimi aldı. 2017 yılında Ceza Hukukunda uzlaştırmacılık sınavını kazanarak bu alanda da görev almaya başladı. İşitme Engelliler için İşaret Dili Tercümanlığı eğitimi de alan Derdiyok, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim hayatına devam ediyor. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Derdiyok. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı oldu.