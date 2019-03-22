Özgen Nama Kimdir

1975 yılında Kars’ın Susuz ilçesi Kurugöl (Gölveren) köyünde dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Kartal’da tamamladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniveristesi İşletme Fakültesi’nde ikinci üniversite eğitimini tamamladı. Siyasi yaşamına lise yıllarında Samandıra SHP Belde örgütünde başlayan Özgen Nama SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı ve SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Özgen Nama SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri daha sonra da CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği yaptı. İki dönem üst üste CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Özgen Nama bir dönem Samandıra CHP Belde Başkanlığı da yaptı. 2009 yerel secimlerinde Sarıgazi, Samandıra ve Yenidoğan beldelerinin birleştirilmesiyle oluşan Sancaktepe'de Belediye Meclis üyeliğine aday olan Nama, seçimler sonrasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Özgen Nama, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grup Yöneticisi ve Sözcülüğü görevini südürüyor. CHP parti örgütünün en alt noktalarından en üst birimlerine kadar bir çok noktada aktif bir şekilde görev yapan Özgen Nama, son 15 yılda İl ve İlçe Delegelikleri yanısıra 32. 33. Ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegesi ve 14. 15. 16. Ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegesi olarak örgüt adına seçimlerde oy kullandı. Özgen Nama, 2012 yılında İstanbul İl Kongresinde çarşaf liste ile yapılan seçimde İl delegeleri tarafından İstanbul’da en yüksek oy alarak Kurultay Delegesi seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.