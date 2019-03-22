Özgül Özkan Yavuz Kimdir

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Özgül Özkan Yavuz, bir süre aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. ODTÜ’de Kentsel Politika ve Yerel Çalışmalar alanında “Türkiye'de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans diplomasını alan Yavuz, 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere'ye giderek Birmingham Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesi Kentsel ve Yerel Çalışmalar bölümünde, turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak “Türkiye'de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi'nde Şehir Planlamacısı olarak çalışmaya başlayan Özgül Özkan Yavuz, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı’nda daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yaptı. Yavuz, 2004-2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevinde bulundu. 2008-2010 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalıştı. 2011'de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren ve bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olan Özgül Özkan Yavuz, bu tarihten Kasım 2016'ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yaptı. Özgül Özkan Yavuz, Aralık 2016 tarihinden bu yana İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir ve aynı zamanda Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu’nda İstanbul Kalkınma Ajansı’nı temsil etmektedir. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Özgül Özkan Yavuz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.