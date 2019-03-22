Özgür Erdursun Kimdir

Özgür Erdursun, 1979 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Babasının memuriyeti nedeniyle 8 yaşında Bursa’ya gelen Erdursun, ilk ve orta öğretimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezunu oldu. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 1. Bölgesi’nden, 5’inci sıradan milletvekili adayı oldu. Erdursun, evli ve iki çocuk babasıdır. Erdursun, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı oldu.