Özgür Kılıç Kimdir

Özgür Kılıç, 1975 yılında Çorum’da doğdu. Kılıç, eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. İnşaat Yüksek Mühendisi olan Kılıç kendi işletmesinde çalışmaya devam etmektedir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Meclis üyesi seçilirken, Çorum İnşaat Mühendisleri Odası'nın Başkanlığını da sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum Belediye Başkan adayı oldu.