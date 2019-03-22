Özkan Bingöl Kimdir

Özkan Bingöl 1982 Bingöl’ün Karlıova İlçesi'nde doğdu. Üniversite eğitimine kadar öğrenim hayatını Karlıova'da, lisans eğitimini ise Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. 2004-2016 yılları arasında Karlıova'da öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte 2 dönem EĞİTİM-SEN ilçe temsilciliği görevini yaptı ve 29 Ekim 2016 yılında çıkarılan 675 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Özkan Bingöl, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Bingöl Karlıova İlçe Belediyesi Eş Başkan adayı oldu.