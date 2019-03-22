Özlem Öztekin Vural Kimdir

Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu’lu olup 1978 yılında Adalar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Vural, siyasete 2004’te Adalar İlçe Başkanlığı’nda Halkla ilişkiler Birim Başkanı olarak atıldı, 2007 yılında ise Adalar İlçe Başkanlığı’na getirildi. Daha sonra 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. Vural, 2012’de İstanbul İl Başkanlığı 4'üncü Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanlığı görevine getirildi. 5'inci Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kuruluna seçildi ve Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve 1 kız çocuk sahibi olan Özlem Öztekin Vural, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul, Adalar Belediye Başkan adayı oldu.