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Rafet Demirtaş Kimdir

AK Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Rafet Demirtaş

10:25 -
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Rafet Demirtaş Kimdir

AK Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan’ı ve 2019 seçimleri adayı Rafet Demirtaş, 1963’te Eskişehir’de dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini ilçedeki okullarda tamamladı.

AK Parti’de aktif siyaset yapan Demirtaş, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Alpu Belediye Başkanı olarak seçildi.

Demirtaş ayrıca, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulu üyesidir. Rafet Demirtaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

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