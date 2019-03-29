Ragıp Berk Kimdir

18 Mart 1987 yılında Babaeski İlçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini Babaeski İlçesi’nde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. İki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları Üyesidir. Babaeski Belediye Meclis Üyeliği devam ediyor. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Ragıp Berk, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı oldu.