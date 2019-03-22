Rahmi Metin Kimdir

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969’da Rize’de dünyaya geldi. Rize’de başlayan eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Esas mesleği felsefe grubu öğretmenliği olan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti’den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Günümüzde aktif olarak Çaykur Rizespor Kulübünde çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu’nda üye olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Rize Belediye Başkan adayı oldu. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.