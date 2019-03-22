Rahmi Üstün Kimdir

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Trabzon’a bağlı Sürmene Belediye Başkan Adayı Rahmi Üstün, 01 Mart 1956 tarihinde Sürmene'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sürmene'de, yükseköğrenimini ise Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nde tamamladı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde yöneticilik yapmaya başladı. Rahmi Üstün, 1997 yılında Çay Sanayicileri ile birlikte kurmuş oldukları Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanlığı'na halen üyedir. 2013 yılında kurulan Sürmene Sanayici İş Adamları Derneği başkanlığını yürütmektedir. DOKASİFED'de başkan yardımcılığı yapmaktadır. Üstün, 1991-1996 yılları arasında Rize'de faaliyet gösteren Çay Sanayicileri Derneği'nde yönetim kurulunda görev aldı. 2006-2012 yılları arasında Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, 2007-2009 yılları arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği, 2008 yılında Rize'de kurulan Ulusal Çay Konseyi'nde iki dönem başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 yılları arasında 10 yıl Sürmenespor Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1992-1998 yılları arasında siyasi bir partide İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998-2001 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği, 1998-2007 yılları arasında da siyasi bir partinin ilçe başkanlığını yaptı. Üstün, evli ve beş çocuk babasıdır.