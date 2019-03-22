Ramazan Aydın Kimdir

Ramazan Aydın, 1966 yılında Kırşehir ili Boztepe ilçesinde doğdu, ilkokulu Göztepe’de, Ortaokulu İzmit ortaokulunda, Lise öğrenimini Boztepe Lisesi’nde tamamladı. Vatani görevini 1990 yılında Samsun İlinde tamamladı. 1990 yılından itibaren Boztepe ilçesinde Ticaretle uğraşmaya başladı ve halen aile şirketinin başında Esnaf olarak devam etmektedir. 2009 Mahalli idareler Seçiminde partimiz ilçe Belediye Başkanı Adayı olarak belirlendi ve 29 Mart 2009 tarihinde Boztepe Belediye Başkanı seçildi. 2014 Mahalli idareler Seçiminde Boztepe Belediye Başkanlığı için tekrar aday olarak belirlendi ve ikinci defa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 Çocuk babasıdır. Ramazan Aydın, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı oldu.