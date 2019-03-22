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Ramazan Güler Kimdir

MHP Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Ramazan Güler

10:34 -
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Ramazan Güler Kimdir

MHP Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Ramazan Güler, 1961’de Bolu Gerede’de dünyaya geldi. Ortaokul ve lise öğrenimini Gerede’de tamamlayan Güler, 1983 yılında Gerede adliyesinde memuriyet hayatına başladı.

7 yıl sonra icra müdürü olan Güler, Diyarbakır, Bolu/Mengen, Ankara, Kastamonu, Kocaeli ve İstanbul gibi illerde 35 yıl kamuya hizmet etti.

Güler, Gerede Belediye Başkanlığı’na aday adayı olabilmek için son görev yeri olan İstanbul İcra Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Evli ve 4 çocuk babası Ramazan Güler, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP Bolu Gerede Belediye Başkan adayıdır.

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