Ramazan Güler Kimdir

MHP Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Ramazan Güler, 1961’de Bolu Gerede’de dünyaya geldi. Ortaokul ve lise öğrenimini Gerede’de tamamlayan Güler, 1983 yılında Gerede adliyesinde memuriyet hayatına başladı. 7 yıl sonra icra müdürü olan Güler, Diyarbakır, Bolu/Mengen, Ankara, Kastamonu, Kocaeli ve İstanbul gibi illerde 35 yıl kamuya hizmet etti. Güler, Gerede Belediye Başkanlığı’na aday adayı olabilmek için son görev yeri olan İstanbul İcra Müdürlüğü görevinden istifa etti. Evli ve 4 çocuk babası Ramazan Güler, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP Bolu Gerede Belediye Başkan adayıdır.