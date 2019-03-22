Ramazan İsmail Uygur Kimdir

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı olan Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamlayan Uygur, 19 yıldır Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.