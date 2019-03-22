Ramazan Şensoy Kimdir

Ramazan Şensoy, 1961 yılında Samsun Yakakent’te dünyaya geldi. 1979 yılı İstanbul Kartal End. Meslek Lisesi Elektrik bölümünden mezun oldu. 1981 Yılı Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. AÖF'de Sigortacılık ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. 1981-1983 Denizli Çıraklık Eğitim Merkezi Elektronik Öğretmenliği yaptı. 1984-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında ,en son Kartal End. Meslek Lisesinde Elektronik Öğretmeni ve İdareci olarak görev yaptı. Ramazan Şensoy, 1993 yılında Dayanışma amaçlı kurulan Samsun Yakakentliler Derneği’nin kuruluşunda aktif görev aldı. 2013-2017 yıllarında SAMDEF(Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan vekili olarak görev yaptı. 2015-2017 yıllarında SAMKON (Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu) Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları KARTEM (Kartal Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği) Başkanlığı yaptı. Ramazan Şensoy, 1996 yılında CHP'ye üye oldu. 2009 yerel seçimlerinde 1.sıradan Maltepe İstanbul İl Genel Meclis üyesi seçildi. Ramazan Şensoy, 2012 yılında Parti Okulu Eğitmeni oldu. Ramazan Şensoy, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan adayı oldu.