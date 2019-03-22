Ramazan Şimşek Kimdir

1968 yılında Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde doğan Ramazan Şimşek, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlarken, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2005 yılında siyasete atılan Ramazan Şimşek, 2005-2008 yılları arasında AK Parti Gölbaşı İlçe Sekreterliği görevini yürütmeye başladı. 2008-2011 yılları arasında ilçe başkanlığı görevinde bulunan Ramazan Şimşek, 2014 yılında AK Parti'den istifa ederek MHP'den üye oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ramazan Şimşek, evli ve bir çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.