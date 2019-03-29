Ramis Uzun Kimdir

Trabzon Beşikdüzü’nde 1956 yılında doğan Ramis Uzun, ilkokulu Trabzon’da, ortaokul ve liseyi Samsun’da okudu. Uzun, 1979 yılında ziraat yüksek mühendisi olarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Ramis Uzun, Trabzon Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü'nde Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü ve Ordu Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Trabzon İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde AB ( Avrupa Birliği ) Genel Proje Koordinatörlüğü ve Proje Koordinatörü olarak görevli iken 2009 Yerel Seçimleri’nde aday olmak için görevinden istifa eden Uzun, CHP Beşikdüzü İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Belediye başkanlığını kazanan Ramis Uzun, bir dönem Beşikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP’nin Beşikdüzü Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Uzun, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ramis Uzun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Trabzon Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı adayıdır.