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Rasim Arazay Kimdir

MHP Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı Rasim Arazay

11:49 -
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Rasim Arazay Kimdir

Rasim Arazay, 15 Mart 1964’de Kırşehir Özbağ Kasabası’nda dünyaya geldi. Arazay, ilk öğrenimini Özbağ Örcün İlkokulu’nda tamamladı. Aslen Kırşehirli olan Rasim Arazay, Yozgat’ta ikamet ediyor.

Rasim Arazay, 1980’den 1991’e kadar Almanya’da çeşitli sanat okullarında eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra kuyumculuk sektörüne girdi. Arazay’ın Yerköy’de Özbağ Sarraf adında bir işletmesi bulunuyor.

Gençlik yıllarından itibaren MHP için yerel bölgelerde çalışan Arazay, MHP Kırşehir İl Delegesi’dir.

Arazay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Rasim Arazay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP’nin Özbağ Belde Belediye Başkan Adayı gösterildi.

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