Rasim Daşhan Kimdir

Kütahya’nın Şaphane İlçesi’nin AK Partili Belediye Başkan Adayı Rasim Daşhan 1967’de Şaphane’de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü bitiren Daşhan, 1989 yılında Şaphane İlçe Özel İdaresi’nde memuriyete başladı. 1994 – 2013 yılları arasında Şaphane İlçe Özel İdare Müdürlüğü yapan Rasim Daşhan; 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Şaphane Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 Çocuk babası olan Daşhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı oldu.