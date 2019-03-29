Rasim Yüksel Kimdir

10 Ocak 1966 yılında Velimeşe'de dünyaya gelen Rasim Yüksel, ilk ve orta öğrenimini Velimeşe'de, lise eğitimini Çorlu Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümü'nde tamamladı. 1992 yılında CHP çatısı altında siyasete aktif olarak katılan ve üç dönem Velimeşe Belde Başkanlığı görevini yapan Yüksel, 2009 yerel seçimlerinde CHP Velimeşe Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde de Ergene Belediye Başkanı seçilen Rasim Yüksel, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Tekirdağ İli, Ergene İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.