Recai Vural Kimdir

1960 yılında Tunceli/Pertek’te doğan Recai Vural İlk, orta ve lise öğrenimini Pertek'te tamamladı. Lisans eğitimine Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başladı ardından İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatında kısa süre serbest çalıştıktan sonra özel bir şirkette Yol-Asfalt ve İnşaat alanında yöneticilik yaptı. 1993 yılında Çemişgezek Belediyesi'nde göreve başlayan Vural, daha sonra Belediye Yazı işleri Müdürlüğü görevini sürdürdü. 1997 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. Bir yıl sınıf öğretmenliğinin ardından idareci olarak çalıştı. 2004 yılında Pertek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine atandı. 2010 yılında Pertek Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğüne getirildi. 27 Kasım 2013'de Okul Müdürlüğü görevinden istifa etti. Recai Vural, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde AK Parti Tunceli/Pertek Belediye Başkan adayı.