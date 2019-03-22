Recep Çebi Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Araklı İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamlayarak iş hayatına 14 yaşında Araklı'da bir eczanede başladı. Siyasete ilgisi bu dönemlerde başladı. Özal döneminde, Anavatan Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı. 2004 Yerel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Araklı İl Genel Meclis üyesi oldu. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde AK Parti'den Araklı Belediye Başkanlığına seçildi. Recep Çebi, evli ve 4 çocuk sahibidir.