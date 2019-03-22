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Recep Gün Kimdir

AK Parti Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı Recep Gün

10:20 -
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Recep Gün Kimdir

Recep Gün, 04.08.1982' de İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, Kırklareli'ne dönüş yaparak İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1998-2001 Yılları arası Fazilet Partisinde görev alan Gün, 25.08.2017 tarihinde yapılan Olağan Kongrede İlçe Başkanlığına seçildi. 24 Haziran seçimlerinde Demirköy'de 1. Parti olarak başarı elde eden Recep Gün, aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır.


Recep Gün, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Demirköy Babaeski Belediye Başkan Adayı oldu.

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