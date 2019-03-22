Recep Kozan Kimdir

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Sinanköy köyünde 7 Mart 1956 yılında dünyaya gelen Recep Kozan, ilkokulu köyünde, ortaokulu Lalapaşa'da okudu. 1974 senesinde Tunceli Öğretmen Lisesi'ni bitirerek Erzurum'un Yumaklı köyünde göreve başladı. Zonguldak, Bayburt, Edirne, Lalapaşa, Vaysal ve Taşlımüsellim köylerinde görev yapan Kozan, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Lalapaşa Atatürk İlkokulu'nda çalışırken 1984-1990 yılları arasında görevlendirildiği Almanya'da kalan Recep Kozan,1991 yılında aynı okulda müdür oldu. 5 sene Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğü yaptı. 1,5 yıl süreyle Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Kozan, İyi derecede Almanca konuşmaktadır. Kozan, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı oldu.