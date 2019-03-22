Recep Özcan Kimdir

Recep Özcan 1970 yılında Babaeski'nin Ertuğral köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu, dördüncü sınıftan itibaren yurtdışına gitti. İlkokul 4’den itibaren 4 sene Almanya'da okudu. 1983 yılında Lüleburgaz’a döndü. Özcan, Keşan Lisesi'ni bitirdi. Askerliğini Mamak ve Malatya Çakmak Kışlası'nda tamamladı. Kendi köyünde süt toplama, yem satışı ve çiftçilik faaliyetinde bulunuyor. Recep Özcan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Kırklareli Babeski Belediye Başkan Adayı oldu.