Recep Tuna Kimdir

1971 Cumayeri Yeşiltepe köyünde doğan Recep Tuna, lköğretimi Esentepe köyü ilköğretim okulunda tamamladı. Orta ve Lise eğitimimi Düzce İmam hatip lisesinde tamamladıktan sonra 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulu Bahçe ziraatını bitirdi. 1996-2006 yılları arasında İmam hatiplik görevi yaptı. 2008-2010 yılları arasında Cumayeri Ak Parti Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 30 Mart 2014 yılında Cumayeri Belediye Başkanı oldu. Halan görevine devam etmektedir. Tuna, evli 2 Çocuk babasıdır. Recep Tuna, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı oldu.