Recep Yakar Kimdir

01 temmuz 1972 Bulancak'ta doğan Recep Yakar, İlkokulu Bulancak Atatürk İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise Eğitimimi ise Bulancak İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Siyasi hayatına Refah Partisi ve Fazilet Partisinde başladı. Recep Yakar, AK Parti Bulancak İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002-2007 Yılları arasında Bulancak AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı. 2010 Yılında Bulancak Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Yakar, 2013 Yılı Ekim ayında bu görevinden istifa ederek Bulancak Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatında bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde ilçe halkımızın desteği ve güveni ile Belediye Başkanı seçildi. Recep Yakar, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Giresun/Bulancak Belediye Başkan Adayı.