Refik Kurukız Kimdir

25 Şubat 1962’de Şalpazarı'nda doğan Refik Kurukız, ilkokulu Kasımağzı'nda, ortaokulu Şalpazarı'nda, liseyi Beşikdüzü Ticaret Lisesi’nde okurken ikinci sınıfta ayrılmak zorunda kaldı. Şalpazarı, Beşikdüzü, İstanbul ve Kocaeli’de uzun bir süre esnaflık yapan Refik Kurukız, halen 25 çalışanı olan Kurukız Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı ve yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapan Refik Kurukız, Milliyetçi Hareket Partisi’nde ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il delegeliği, genel merkez delegeliği, il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve altı çocuk babası Refik Kurukız, 30 Mart 2014 pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Şalpazarı Belediye Başkanı seçilmişti. Refik Kurukız, Cumhur İttifakı kapsamında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı oldu.