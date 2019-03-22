Remzi Kılıçdağ Kimdir

AK Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı Remzi Kılıçdağ, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden jeoloji mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 1996-1999 yılları arasında Kayseri ili Metropolitan proje başkanı olarak görev yapan Kılıçdağ, bu projeyle Kayseri ilinin yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi, yer altı ve yer üstü içme suları, organize sanayi bölgeleri, katı atık depolama alanları, yer altı ve kaynak sularının kirliliklerine yönelik çalışmalar ile Kayseri ilinin radyo aktif baz haritaları ve eğim haritaları çalışmaları yapıldı. 2013 yılında Aytemiz Madencilik LDT ŞTİ. de genel müdürlüğü görevinde bulunan Kılıçdağ, Aytemiz Madencilik faaliyetleri kapsamında Sivas ili Hafik ilçesi Aktaş Köyü Gürlevik Dağı eteklerinde krom zenginleştirme fabrikası günlük 1500 ton kapasiteli ve talk zenginleştirme tesisi çalışmalarında bulundu.