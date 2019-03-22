Reşat Gençtürk Kimdir

1958 yılında Yugoslavya’da dünyaya gelen Reşat Gençtürk, 1965 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. İzmir’in Çamdibi semtine yaşamaya başlayan Gençtürk, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Reşat Gençtürk, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde üniversite eğitimi gördü. 1995 yılında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni kuran Gençtürk, pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Gençtürk ayrıca, Bornovaspor ve pek çok spor kulübünün başkanlığını yürüttü. Reşat Gençtürk, evli ve iki çocuk babasıdır. Reşat Gençtürk, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Gösterildi.