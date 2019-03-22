Rıdvan Karakayalı Kimdir

24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğan Rıdvan Karakayalı, ilk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu’nda tamamladı. İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden 1979 yılında mezun olan Karakayalı, 1980 yılında Kemalpaşa Lisesi’ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Karakayalı, 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü’ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu. Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir’de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Rıdvan Karakayalı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.