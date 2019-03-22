Rıfat Akkuyu Kimdir

1 Ocak 1953 yılında Reyhanlı'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kumlu İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Reyhanlı Lisesi'nde tamamladı. 1980 ile 1986 yılları arasında İl İmar Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında Doğruyol Partisi'nden Kumlu Belediye Başkanı seçildi. 2004-2009 yıllarında da AK Parti'den Kumlu Belediye Başkanlığı yaptı. Rıfat Akkuyu 2009 yılından bu yana ticaret ile ilgileniyor. Rıfat Akkuyu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Hatay İli, Kumlu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.