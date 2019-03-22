Rıza Akpolat Kimdir

1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rıza Akpolat, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
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