Rıza Yanar Kimdir

26.10.1961 yılında Burdur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çeltikçi’de bitirdi. Burdur’da lise öğrenimini bitirdikten sonra askerlik görevini ifa etti. Askerden geldikten sonra Emniyet Teşkilatına girdi. Ankara, Adıyaman ve Antalya’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde çalıştı. 2007 yılında emekli olarak Çeltikçi ilçesine yerleşti. Daha sonra 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday oldu ve seçimi başarı ile tamamlayarak Çeltikçi Belediye Başkanlığına seçildi. Şu anda Çeltikçi Belediye Başkanlığına devam etmektedir. Rıza Yanar evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibidir. Rıza Yanar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı oldu.