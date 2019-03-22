Şaban Aykırı Kimdir

Şaban Aykırı, 1977 yılında Ahmetbey'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ahmetbey beldesinde gördü. Lise eğitimini 1994'de Lüleburgaz Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında askerlik görevine başladı. Ardından 1998 yılında Ahmetbey beldesinde halen devam ettiği esnalığı yapmaya başladı. 20 Ekim 2001'de Ak Partinin kurulmasıyla İlk Ahmetbey Gençlik Kolları Başkanı olarak sonrasında Ana Kademede görev aldı. Ahmetbey Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifinde ve Ahmetbey Güven Spor Kulübünde yöneticilik yapmakta olan Şaban AYKIRI evli ve üç ocuk babasıdır. Şaban Aykırı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı oldu.