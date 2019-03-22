Şaban Çabuk Kimdir

1970 yılında İhsaniye'de doğan Şaban Çabuk, ilk ve ortaokulu Eskişehir'de tamamladı. Şaban Çabuk, Bursa Ziraat Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Tarım Önlisans Bölümünde tamamlandı. Şaban Çabuk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gümüşhane Kelkit İlçe Müdürlüğü'nde 1988 yılında memuriyet hayatına adım attı. Kelkit'te yürütülen birçok tarımsal projede aktif olarak görev yaptı. Şaban Çabuk, Kelkit Kaymakamlığı'nın yürüttüğü hayvancılık, kavakçılık, ağaçlandırma, sulama, yem ve süt tesisleri gibi büyük projelerde yer aldı. Şaban Çabuk, 1992 yılı kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kelkit Şubesi'nde 1997 yılına kadar yönetici olarak görev yaptı.Şaban Çabuk, Sivas’ta başladığı vatani görevini Kıbrıs'ta tamamladı. Şaban Çabuk, 1997 yılında Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Müdürlüğü'ne Tekniker olarak atandı. Şaban Çabuk, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitici Belgesi ve Bitki Koruma Reçete Yazma Yetki Belgesi sahibidir. İhsaniye'de görev yaptığı dönemde kavak fidanı yetiştirme, aspir, nohut, buğday ve arpa üzerine çeşitli deneme ve demonstrasyon çalışmalarında bulunmuş, bölge tarımının gelişmesine yeni çeşitlerin tanıtılması alanlarında görev yaptı. 2010 yılında Ankara'da yapılan ‘Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet eğitimi' programına katılan Şaban Çabuk,Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Tarım Orman-Sen üyesidir. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından İhsaniye Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinden başarıyla çıkan Şaban Çabuk Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilen Şaban Çabuk, evli ve 2 çocuk babasıdır. Şaban Çabuk, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha MHP’nin Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.