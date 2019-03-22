Sabit Yelkovan Kimdir

1951’de Mersin’de dünyaya gelen Sabit Yelkovan, öğretim hayatını burada tamamladı. 1973 yılında Güven Metal Atölyesini kurdu. 1980 – 1982 yılları arasında oda ünvanı almadan önce Madeni Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 1984-85 yıllarında Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996 yılında Madeni Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı 1996 yılında Türkiye Madeni Eşya Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği yapan Yelkovan, 1996-2007 yılları arasında Mersin Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. 2004 yılında, CHP Mersin Toroslar Belediyesi Meclis Üyeliği adaylığı, 2007 yılında Mersin Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2011 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Güney Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yelkovan, 2011 yılında Madeni Sanatkarlar Odası Yalınayak Sanayi Sitesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Yelkovan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı oldu.