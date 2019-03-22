Sadettin Kuşku Kimdir

Sadettin Kuşku, 1963 yılında Evrensekiz'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Evrensekiz'de yaptı. Bir süre otobüs işletmeciliği ile uğraştı. Şu an kendi işinin sahibi olan Sadettin KUŞKU nalburluk yapmakta. 2019-2014 yılları arasında Mhp'de Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2016 yılında Ak Parti'de Evrensekiz Belde Başkanlığı görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sadettin Kuşku, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı oldu.